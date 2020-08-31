Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (2) - Son Dakika

'BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZLE HAZIRIZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk ders zilini çaldıktan sonra yaptığı açıklamada, bir öğretmen için okulların açılışının ne anlama geldiğini bilmenin kolay olmadığını belirtti. Çocuklar için bütün öğretmenlerle hazır olduklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "TRT EBA TV'de ders programlarımız hazır. Artık ders başlamış vaziyette. Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci, ayın 18'ine kadar bu şekilde sürdüreceğiz. 21 Eylül için ortaya çıkarılan takvimle ilgili de gerekli işlem sürüyor. Öğretmenlerimiz farklı platformlardan da çocuklarımıza erişim konusunda birtakım çalışmalar yapabilirler. Çocuklarımdan, velilerimizden ricam; sürecin başladığı ve bu sürecin gereği olarak evlerimizde çalışma köşelerinin hazırlanması. Hayırlı, uğurlu olsun, diyorum" dedi. Daha sonra TRT EBA TV üzerinden verilen 3'üncü sınıf düzeyindeki canlı derse katılan Bakan Selçuk, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÇOK BÜYÜK BURUKLUK VERİYOR'İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulunduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. 'Açın artık' diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. 'Uzaktan başlayalım' dedik. Böyle de devam edeceğiz. Böyle devam ederken, uzaktan eğitimin ilk başlardaki gibi bütün dünya ülkeleri gibi biz de hazırlıksız yakalandık. Ama o hazırlıksızlığımız artık yok, eksiklerimiz var ama bunları tamamlamakla ilgili de büyük çabamız var. Buruk başlamak kötü ama başlamak güzel."

Bakan Selçuk ayrıca öğretmen maaşlarının bütçedeki payı üzerine yaptığı yoruma da açıklık getirerek, "Ziya öğretmen olarak benim, öğretmen kimliğimle öğretmenlerimizin özlük hakkının yükselmesinin dışında hiçbir hedefim olamaz. Buradan böyle bir sonuç çıkarılıyorsa bir zorlama vardır. Biz, öğretmenimizin her türlü imkanını artırma niyetindeyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Fatih ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA,