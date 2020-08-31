Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (3) - Son Dakika

TANITIM VE İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ders yılının başlama töreninden sonra 'MEB- Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, Covid-19 salgını döneminde eğitimi tüm bileşenleriyle ve küresel süreçlerle ilişkilendirerek ele alma noktasında kararlı olduklarını söyledi. 2023 Eğitim Vizyonu'yla beraber yenilikçi, dünyadaki dönüşümü dikkate alan, dünyanın geleceğinin nereye gittiğini algılamaya çalışan ve bu geleceği hep birlikte kurmaya gayret eden bakış açısına sahip olduklarını belirten Selçuk, vizyon belgesindeki uzaktan eğitimle ilgili hedeflerin salgın öncesinde de var olduğuna dikkat çekti. Bakan Selçuk, "Özellikle ortaöğretim tasarımından bahsederken uzaktan eğitimin, harmanlanmış eğitimin niçin önemli olduğunu ve gidişatın nereye doğru olduğunu da tekrar tekrar vurgulama imkanımız olmuştu. Ancak bu salgın dönemi bizim açımızdan mevcut kapasiteyi ve çalışmaları çok daha ileri taşımanın, çok daha yüksek çıtalara götürmenin de bir vesilesi oldu ve biz, zamanın ruhunun gerektirdiği, çağın koşullarının gerektirdiği bu imkanları yeniden ele alma fırsatı bulduk. Başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenciden bahsettiğimiz bir çevrimiçi imkan çerçevesinden, 1 milyon öğrencinin eş zamanlı çevrimiçi olabileceği, canlı ders alabileceği bir ortama doğru da gelmiş bulunuyoruz, bugün uzaktan eğitimin başladığı, okulların açıldığı ilk gün itibarıyla" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİMDE YOLUMUZU HIZLI ALABİLECEĞİZ'Mevcut EBA sisteminin bileşenlerini daha da güçlendirme ve kapasitesini artırmanın yanı sıra geleceğe dönük atılım yapılmasına yönelik ihtiyaçların da olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, tanıtımı yapılan projeyle ilgili şöyle konuştu: "Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu projenin başlatılmasını bütün ekip arkadaşlarımızla beraber, sıkı bir şekilde takip edip, hayata geçirmeye başladık ve bugün de projenin Sayın Cumhurbaşkanı 'mız tarafından imzalandığı ve artık MEB'in projeye başladığı hafta olarak, gün olarak değerlendirilebilir. Bu projenin bizim açımızdan iki önemi var. Biz, sadece salgın dönemine ilişkin olarak bu konuya ehemmiyet vermiyoruz. Birincisi salgın döneminde eğitimin kalitesini artırmaya, erişimin hızlandırılmasına yardımcı olmaya yönelik olan boyut, ikincisi de salgın sonrası Türk eğitim sisteminin harmanlanmış yaklaşım ile ilgili, hibrit yaklaşımlarla ilgili olarak nasıl bir tepki vereceğine dair olan, nasıl bir yol haritası çizileceğine dair olan boyut. Bu iki boyutun da yani hem salgın sürecine ilişkin boyutun, hem de salgın sonrası eğitim sisteminin dijital altyapısının güçlendirilmesiyle alakalı olan bu iki boyut, bizim için artık genişletilmesi ve derinleştirilmesi mümkün olabilecek ve yolumuzu son derece hızlı bir şekilde alabileceğimiz noktaya da geldi."'CANLI DERSLERİ, ÇOK YÜKSEK ÇITALARA KAVUŞTURACAĞIZ'Uzaktan eğitimin öğretmenlere yönelik katkılarına da değinen Bakan Selçuk, "Çünkü öğretmenimizin eğitimi, öğretmenimizin güçlendirilmesi, hizmeti içi eğitim çalışmalarında ortaya konulan gayretler ve hedefler, çok daha ileriye çok kısa bir zamanda taşınabilir ve bunun için de bu projenin bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. Uzaktan eğitim konusunda dünyada çok hızlı tepki verebilen birkaç ülkeden biri olduklarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: "Ama bunu yeterli görmek mümkün değil, bu çerçevede çok daha ileri çalışmalara ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreç gösteriyor ki biz, uzaktan eğitimi hem salt uzaktan eğitim olarak hem de harmanlanmış model ile ilgili canlı derslerle ilgili boyutu açısından çok yüksek çıtalara kavuşturacağız. Bu, çok net olarak görülüyor. Bu konuda müthiş bir ekip çalışması oldu. Önümüzde bir yol var ve bu yolun nasıl yürünmesi gerektiğine ilişkin hayallerimiz var. Yani biz, dünyada çok özel bir platform hazırlamak istiyoruz ve kaynaklarımızı son derece işlevsel biçimde kullanıp, eğitim kalitesinin artmasında hızlandırıcı etki uyandırmasını bekliyoruz. Bu proje ile bunun böyle olacağından da eminim."

Toplantıda bir araya geldikleri bilim insanları ve uzmanlarla uzaktan eğitim konusunda istişarede bulunacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Nasıl bir yol haritası ortaya koyalım? Buradaki proje sadece teknik altyapıyla ilgili değil. Buradaki proje içerik ile ilgili öğretmen eğitimi ile kapasitenin artırılması ile ilgili birçok izleme değerlendirme çalışmalarıyla ilgili yani birçok parametre söz konusu. Bunların tamamında, en optimal sonuca nasıl ulaşırız, en işlevsel süreci nasıl yönetiriz? Bunların cevabını birlikte aramak ve bilimin yol göstericiliğinde daha net bir tablo ortaya koymak için gayret edeceğiz. Bu çalışmanın çok verimli geçeceğine, yolumuzun, haritamızın çok daha netleşeceğine inanıyorum" dedi.