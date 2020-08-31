Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (3) - Son Dakika

Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (3)

TANITIM VE İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ders yılının başlama töreninden sonra 'MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (3), System.String[]

TANITIM VE İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni ders yılının başlama töreninden sonra 'MEB- Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, Covid-19 salgını döneminde eğitimi tüm bileşenleriyle ve küresel süreçlerle ilişkilendirerek ele alma noktasında kararlı olduklarını söyledi. 2023 Eğitim Vizyonu'yla beraber yenilikçi, dünyadaki dönüşümü dikkate alan, dünyanın geleceğinin nereye gittiğini algılamaya çalışan ve bu geleceği hep birlikte kurmaya gayret eden bakış açısına sahip olduklarını belirten Selçuk, vizyon belgesindeki uzaktan eğitimle ilgili hedeflerin salgın öncesinde de var olduğuna dikkat çekti. Bakan Selçuk, "Özellikle ortaöğretim tasarımından bahsederken uzaktan eğitimin, harmanlanmış eğitimin niçin önemli olduğunu ve gidişatın nereye doğru olduğunu da tekrar tekrar vurgulama imkanımız olmuştu. Ancak bu salgın dönemi bizim açımızdan mevcut kapasiteyi ve çalışmaları çok daha ileri taşımanın, çok daha yüksek çıtalara götürmenin de bir vesilesi oldu ve biz, zamanın ruhunun gerektirdiği, çağın koşullarının gerektirdiği bu imkanları yeniden ele alma fırsatı bulduk. Başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenciden bahsettiğimiz bir çevrimiçi imkan çerçevesinden, 1 milyon öğrencinin eş zamanlı çevrimiçi olabileceği, canlı ders alabileceği bir ortama doğru da gelmiş bulunuyoruz, bugün uzaktan eğitimin başladığı, okulların açıldığı ilk gün itibarıyla" dedi.

'UZAKTAN EĞİTİMDE YOLUMUZU HIZLI ALABİLECEĞİZ'Mevcut EBA sisteminin bileşenlerini daha da güçlendirme ve kapasitesini artırmanın yanı sıra geleceğe dönük atılım yapılmasına yönelik ihtiyaçların da olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, tanıtımı yapılan projeyle ilgili şöyle konuştu: "Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla bu projenin başlatılmasını bütün ekip arkadaşlarımızla beraber, sıkı bir şekilde takip edip, hayata geçirmeye başladık ve bugün de projenin Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından imzalandığı ve artık MEB'in projeye başladığı hafta olarak, gün olarak değerlendirilebilir. Bu projenin bizim açımızdan iki önemi var. Biz, sadece salgın dönemine ilişkin olarak bu konuya ehemmiyet vermiyoruz. Birincisi salgın döneminde eğitimin kalitesini artırmaya, erişimin hızlandırılmasına yardımcı olmaya yönelik olan boyut, ikincisi de salgın sonrası Türk eğitim sisteminin harmanlanmış yaklaşım ile ilgili, hibrit yaklaşımlarla ilgili olarak nasıl bir tepki vereceğine dair olan, nasıl bir yol haritası çizileceğine dair olan boyut. Bu iki boyutun da yani hem salgın sürecine ilişkin boyutun, hem de salgın sonrası eğitim sisteminin dijital altyapısının güçlendirilmesiyle alakalı olan bu iki boyut, bizim için artık genişletilmesi ve derinleştirilmesi mümkün olabilecek ve yolumuzu son derece hızlı bir şekilde alabileceğimiz noktaya da geldi."'CANLI DERSLERİ, ÇOK YÜKSEK ÇITALARA KAVUŞTURACAĞIZ'Uzaktan eğitimin öğretmenlere yönelik katkılarına da değinen Bakan Selçuk, "Çünkü öğretmenimizin eğitimi, öğretmenimizin güçlendirilmesi, hizmeti içi eğitim çalışmalarında ortaya konulan gayretler ve hedefler, çok daha ileriye çok kısa bir zamanda taşınabilir ve bunun için de bu projenin bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi. Uzaktan eğitim konusunda dünyada çok hızlı tepki verebilen birkaç ülkeden biri olduklarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: "Ama bunu yeterli görmek mümkün değil, bu çerçevede çok daha ileri çalışmalara ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreç gösteriyor ki biz, uzaktan eğitimi hem salt uzaktan eğitim olarak hem de harmanlanmış model ile ilgili canlı derslerle ilgili boyutu açısından çok yüksek çıtalara kavuşturacağız. Bu, çok net olarak görülüyor. Bu konuda müthiş bir ekip çalışması oldu. Önümüzde bir yol var ve bu yolun nasıl yürünmesi gerektiğine ilişkin hayallerimiz var. Yani biz, dünyada çok özel bir platform hazırlamak istiyoruz ve kaynaklarımızı son derece işlevsel biçimde kullanıp, eğitim kalitesinin artmasında hızlandırıcı etki uyandırmasını bekliyoruz. Bu proje ile bunun böyle olacağından da eminim."

Toplantıda bir araya geldikleri bilim insanları ve uzmanlarla uzaktan eğitim konusunda istişarede bulunacaklarını belirten Bakan Selçuk, "Nasıl bir yol haritası ortaya koyalım? Buradaki proje sadece teknik altyapıyla ilgili değil. Buradaki proje içerik ile ilgili öğretmen eğitimi ile kapasitenin artırılması ile ilgili birçok izleme değerlendirme çalışmalarıyla ilgili yani birçok parametre söz konusu. Bunların tamamında, en optimal sonuca nasıl ulaşırız, en işlevsel süreci nasıl yönetiriz? Bunların cevabını birlikte aramak ve bilimin yol göstericiliğinde daha net bir tablo ortaya koymak için gayret edeceğiz. Bu çalışmanın çok verimli geçeceğine, yolumuzun, haritamızın çok daha netleşeceğine inanıyorum" dedi.


Dünya Bankası, Ziya Selçuk, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (3) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi. Galatasaray, Falcao'nun da gol attığı maçta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Fenerbahçe, Samuel Kalu'nun transferi için son aşamaya geldi İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı Katar Emiri'nin 300 milyon dolarlık lüks yatı Bodrum'a demir attı         
14:48
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı         
14:32
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi         
14:29
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı         
12:58
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi         
12:57
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti Sadece adres sormak istemişlerdi! Çocuğun kaçırıldığını düşünen mahalleli halı yıkamacıları linç etti         
09:04
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak         
08:32
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim         
08:02
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti Real Betis, Şilili kaleci Claudio Bravo'yu transfer etti         
23:49
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mario Lemina, Fulham'a kiralandı         
23:31
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı 2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı         
23:11
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 20:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk, ilk ders zilini çaldı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei