Bakan Selçuk İmzaladı, Bu Lisede Artık Akademisyenler Eğitim Verecek

İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü"nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tarihsel olarak bir lise ile üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki ve teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü"nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tarihsel olarak bir lise ile üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki ve teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 eğitim vizyonu kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ile, "Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü" imzaladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ile imzalanan protokol ile İstanbul'da bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsünde, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacak. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan bu model Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi rehberliğinde Artırılmış Sanal Gerçeklik Laboratuvarının (AVR) kurulması da planlanıyor. Okullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerinin hizmet içi eğitimleri, İTÜ'lü akademisyenlerin koordinasyonunda yapılırken, öğrencilerin eğitimi de akademisyenler tarafından verilecek.



"Buradaki modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım"



Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten tarihi bir günü yaşıyoruz. Ortaöğretimin bir üniversitenin içine taşınması ve bu bağlamda da üniversitenin bütün birikimini sanki orta öğretim öğrencileri birden üniversiteye başlamış gibi, sanki orta öğretim üniversite öğrencileri birdenbire işe başlamış gibi bir pozisyonda bulunacaklar burada. ve bu tarihsel birlikteliği İnşallah çok daha fazla arttıracağız. Bu çerçevede şunu söyleyebiliriz; buradaki modelin Türkiye'de bir ilk olduğunu da ifade etmek lazım. Çünkü bu tür ilkler gelecekte ortaya çıkacak olan gelişmelerde zincirin ilk halkasını teşkil ediyor. İlk olmasının biraz önce saydığım hususiyetlerinin dışında bir başka açıklaması da şu olabilir; eğer biz orta öğretim öğrencilerini yüksek öğretimdeki akademisyenlerin birikimiyle, yüksek öğretimdeki hazırlık okulunun birikimiyle ve uluslararası literatürün muhtevası ile doğrudan doğruya karşılaştırırsak ve işbaşı üretim ile ilgili bir yaklaşımı ortaya getirirsek tarihsel olarak bir lise ile üniversitenin iç içe olduğu nadir eserlerden birisini mesleki ve teknik alanda ilk olmak üzere ortaya koymuş bulunuyoruz. Bunun düşünsel olarak çok güçlü bir arka planı var. Bunu düşünmek, tasarlamak, ortaya koymak ve gerçek kılmak tüm aşamalar açısından çok değerli. Ben bu değeri ortaya çıkaran üniversitemiz, sayın rektörümüz ve özellikle bu işi başından sonuna kadar tümüyle kucaklayan, tümüyle takip eden Milli Eğitim Bakanlığı adına bu meseleyi omuzlayan bakan yardımcımız Mahmut Özer'e teşekkür etmek isterim. Üniversitemizin çok değerli katkı sağlayan çalışanlarına, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışanlarına, merkez binamızda mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü çalışanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim" diye konuştu.



"Bu proje Türkiye'den ve dünyadan bir çok üniversite ve kurum tarafından takip edilecek"



Şimdiye kadar yapılanları çok değerli buluyorum diyerek konuşmasını sürdüren Selçuk, "Bu çalışmamızın, bu projemizin, bu protokolümüzün önümüzdeki süreçte neler getireceği, nasıl yeşereceği, nasıl gelişeceği benim açımdan çok çok daha önemli. ve eminim Türkiye'den dünyadan bir çok üniversite ya da bir çok kurum bu üniversitenin içerisindeki bu projenin nasıl hayata geçtiği, nasıl yürütüldüğü ve başka yerlerde de nasıl çoğaltılabileceği konusunda buradan destek istemeye gelecekler. Bunu şuanda bir temenni olarak söylemiyorum. Çok inanarak ve bilerek söylüyorum. İnşallah bu projenin derinleşmesi, genişlemesi ama kendi tekamülüne de saygı göstererek ilerlemesi bizim dileğimizdir" dedi.



"Akademisyenlerimiz daha lise sıralarındaki öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecekler"



İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, "Bugün, bir üniversitenin özünü "anlama ve açıklama" çabasıyla birlikte oluşturan "öğretme"ye, yeni bir aşama ve derinlik katma yolunda adım atıyoruz. Merakın ve eleştirel aklın beşiği İTÜ olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın "Mesleki ve Teknik Eğitim" alanında geliştirdiği projelerden birini birlikte üstleniyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolüyle birlikte üniversitemiz, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefli "eğitimde inovasyon" projesinin ortağı oluyor. İstanbul Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsü içerisinde Üniversite olarak "İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi"ni kuruyoruz. Yeni kurulan lisede Bilişim Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Denizcilik alanlarında öğretmenler ile öğrencilerin yeterliliklerinin artırılması için mesleki ve teknik eğitimin içeriğini oluşturup yürütülmesine destek olacağız. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile eş güdümlü çalışarak okulda kurulacak olan Sanal Gerçeklik Laboratuvarının (AVR) kurulumuna rehberlik edip verilecek eğitimleri tasarlayacağız. Uluslararası arenada gerekli olan mesleki İngilizce öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve ders içeriklerinin hazırlanmasında Yabancı Diller Yüksek Okulumuz aracılığıyla roller üstleniyoruz. Üniversitemizin en güçlü bileşenlerinden olan akademisyenlerimiz daha lise sıralarındaki pırıl pırıl öğrencilere ve onların öğretmenlerine hem mesleki hem teknik dersler verecekler Bu iş birliğiyle öğrenciler İTÜ'nün dünya standartlarındaki laboratuvarlarında çalışma imkanı, teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent'te yer alan firmalarda da staj imkanı yakalayacaklar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı

"Putin Küfür Ediyor mu" Sorusuna Kremlin Sözcüsü'nden Yanıt: Kan Donduruyor