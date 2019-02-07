Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti Toplantısına Katıldı - Bursa

Bakan Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti Toplantısına Katıldı - Bursa

50 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizin kudretiniz, paranız olabilir.

Bakan Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti Toplantısına Katıldı - Bursa, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizin kudretiniz, paranız olabilir. İrade ortaya koyacak liderlik de yapabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:24 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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