Bakan Selçuk, İnegöl Müzakere Cemiyeti Toplantısına Katıldı - Bursa
50 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sizin kudretiniz, paranız olabilir.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Sizin kudretiniz, paranız olabilir. İrade ortaya koyacak liderlik de yapabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse uzun soluklu bir maraton gözetemezsiniz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:24 Kaynak: AA
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