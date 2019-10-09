Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz"
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz'

Bakan Selçuk: "İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz"

2 saat önce

Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Salondaki katılımcılar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Bakan Selçuk: İnsan beynine yazılım yüklenen bir çağa doğru gidiyoruz

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:15 Kaynak: AA
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