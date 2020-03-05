Bakan selçuk, iş birliği protokolü imza töreninde konuştu - Son Dakika

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Bakan selçuk, iş birliği protokolü imza töreninde konuştu
6 saat önce
Bakan Selçuk, iş birliği protokolü imza töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:26 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk, iş birliği protokolü imza töreninde konuştu
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