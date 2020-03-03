Bakan Selçuk: 'İş Kulüpleri'mizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'İş Kulüpleri'mizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk: 'İş Kulüpleri'mizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un hayata geçirdiği 'İş Kulüpleri' uygulaması ile iş arayan vatandaşlara profesyonel destek sağladıklarını, 2020 yılı sonuna kadar 66 ilde hizmet veren kulüpleri 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk: 'İş Kulüpleri'mizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un hayata geçirdiği 'İş Kulüpleri' uygulaması ile iş arayan vatandaşlara profesyonel destek sağladıklarını, 2020 yılı sonuna kadar 66 ilde hizmet veren kulüpleri 81 ile yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 66 ilde 73 İş Kulübü'nün vatandaşlara hizmet verdiğini, 2020 yılı sonuna kadar uygulamayı daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi. İş Kulüpleri'nin en fazla 15 kişilik gruplar halinde hizmet verdiğini, eğitimlerin ise 2 günden 5 güne kadar sürdüğünü belirten Bakan Selçuk, katılımcıların iş bulma sürecine ilişkin bilgileri öğrenerek pratik yapma imkanı bulduklarını söyledi. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İş Kulübü faaliyetlerinde katılımcıların beceri, yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlıyoruz. İş arama kanalları ve işgücü piyasası hakkında detaylı bilgiler veriyoruz. Etkili öz geçmiş hazırlamayı ve bir iş görüşmesinde nasıl davranılması gerektiğini öğretiyoruz. Bu eğitimler esnasında yalnızca teorik bilgiler vermiyor, aynı zamanda katılımcılara öğrendiklerini uygulama fırsatı da sunuyoruz. Böylece katılımcılarımız iş arama sürecini daha etkin ve daha öz güvenli bir şekilde yönetiyor. Bu kulüplerimizin sayısının artırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

'59 BİN 838 VATANDAŞIMIZ FAYDALANDI'

Kadınlar, gençler, engelliler gibi özel politika gerektiren grupların uygulamaya yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Bakan Selçuk, "İş Kulüpleri'mizden bugüne kadar 59 bin 838 vatandaşımız faydalanmıştır. İş Kulüpleri'nden aldığımız olumlu sonuçlar ve geribildirimlerle birlikte İş Kulüpleri'mizi 2020 sonuna kadar 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi
İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı MSB, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim hedeflerinin vurulduğu yeni görüntüleri paylaştı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:50:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: 'İş Kulüpleri'mizi 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]