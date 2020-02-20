Bakan Selçuk: İş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: İş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk: İş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz

7 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aktif iş gücü piyasası programları ile iş gücü piyasasının aradığı niteliklerde iş gücünü yetiştiriyor, iş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk: İş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aktif iş gücü piyasası programları ile iş gücü piyasasının aradığı niteliklerde iş gücünü yetiştiriyor, iş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; iş verenlerin iş gücü ihtiyaçlarını tespit edip, iş arayanları bu doğrultuda aktif iş gücü programlarıyla yetiştiren İŞKUR'un iş veren ile iş arayanları etkin olarak buluşturmaya devam ettiği belirtildi. İŞKUR'un geçen yıl 568 bin kişiyi aktif iş gücü programlarından yararlandırdığı kaydedildi. 2020 yılının ilk ayında işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim kurslarından yararlananların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 33 bin 30'a ulaştığı vurgulandı.

'EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANANLARIN SAYISI ARTTI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılının ocak ayında Mesleki Eğitim Kursları'ndan 3 bin 660 kişinin yararlandığını, 2020'nin ilk ayında ise yüzde 23,6'lık artışla bu rakamın 4 bin 524'e yükseldiğini belirtti. İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarının ve bu programlara katılan sayısının 2020'de önemli oranda arttığını vurgulayan Bakan Selçuk, "İş gücüne nitelik ve tecrübe kazandırmak için düzenlenen işbaşı eğitim programlarından yararlanan sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43.3 artarak 28 bin 506'ya yükseldi" dedi.

'İŞ VERENLERİN NİTELİKLİ ELEMAN TALEBİNİ KARŞILIYORUZ'

İş arayanları işle iş verenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Aktif iş gücü programları işsizlere nitelik ve beceri kazandırmak, iş verenlere de aradıkları iş gücünü temin etmek adına en önemli araçlardan biridir. Aktif iş gücü piyasası programları ile iş gücü piyasasının aradığı niteliklerde iş gücünü yetiştiriyor, iş verenlerin nitelikli eleman talebini karşılıyoruz. 2020 yılında da aktif iş gücü programlarımızı daha etkin bir hale getirerek iş gücü arzı ile talebinin eşleşmesine katkı sağlayacağız."


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:13 Kaynak: DHA
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