Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

15.03.2021 18:38
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un salgın sürecinde 3 milyon 763 bin çalışana yaklaşık 30 milyar lira kısa çalışma ödemesi, 2,5 milyon kişiye de 9,3 milyar lira nakdi ücret desteği ödemesi yaptığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR'un salgın sürecinde 3 milyon 763 bin çalışana yaklaşık 30 milyar lira kısa çalışma ödemesi, 2,5 milyon kişiye de 9,3 milyar lira nakdi ücret desteği ödemesi yaptığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 81 ilin İŞKUR müdürleri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldiğini belirtti.

İŞKUR'un Kovid-19 salgını sürecinde en yoğun çalışma yürüten kurumlardan olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tüm illerimizde gece gündüz demeden yoğun mesai yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İŞKUR iş gücü piyasasının en önemli aktörü. Aktif ve pasif iş gücü programlarıyla istihdamın arttırılması konusunda önemli çalışmalarımız var. Bizler tüm illerimizde vatandaşlarımıza İŞKUR aracılığıyla destek sağlıyoruz. İŞKUR, 2002'de özel sektörde 25 bin işe yerleşmeye aracılık etmişken, 2020'de salgına rağmen 830 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Son 18 yılda işe yerleştirilen kişi sayısı 9 milyona yaklaştı. Salgın sürecinde İŞKUR, şu ana kadar 3 milyon 763 bin çalışanımıza yaklaşık 30 milyar lira kısa çalışma ödemesi, 2,5 milyon kişiye 9,3 milyar lira nakdi ücret desteği ödemesi yaptı. 3,2 milyon kişiye de 3,5 milyar lira tutarında prim mahsuplaşması yapılarak normalleşme desteği sağlandı."

"Annelerin aktif iş gücü programından yararlanmasını teşvik ediyoruz"

Bakan Selçuk, il müdürlerinden iş gücü programlarını daha etkin şekilde illerinde tanıtmalarını isteyerek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği günden bugüne 1,2 milyon vatandaşımıza aktif iş gücü programlarla hizmet vermiş durumdayız, 909 bin kişiye de işbaşı eğitim programlarımızla mesleki tecrübe kazandırdık. İşbaşı eğitim programlarımızı çok önemsiyoruz. İşbaşı eğitim programını güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdikleri programlarla aile ve iş hayatını desteklediklerini vurgulayan Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş'te Anne Programımız ile annelerin aktif iş gücü programından yararlanmalarını teşvik ediyoruz. Hedefimiz geleneksel mesleklerin yanı sıra geleceğin mesleklerini gençlerimize kazandırabilmek. Geleneksel mesleklere sahip çıkacak, geleceğin mesleklerini de işbaşı eğitim programlarımızla destekleyeceğiz. Bir diğer hedefimiz; engelli kardeşlerimizin istihdama kazandırılması. 400 bini aşkın engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu arada, engelli hibe desteği başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Birçok faaliyetimizi e-Devlet'e taşımayı istiyoruz. 150'ye yakın hizmetimiz e-Devlet kapısında. İŞKUR tarafından sunulan hizmetlerimiz inşallah daha fazla dijitalleşecek."

"Salgın sürecinde işçi, işveren ve işin yanında olduk"

İş ve meslek danışmanlarının, vatandaşların İŞKUR ile tanışma aşamasındaki en somut irtibat noktası olduğunu belirten Selçuk, "İş ve meslek danışmanlarımızın sayısı 5 bine yaklaşmış durumda. Her dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de istihdam en önemli önceliğimiz olacak. Salgın sürecinde en önemli hedefimiz işi koruyabilmekti. Hedefimiz hem işi istihdamı korumak ve arttırabilmek. İŞKUR kampüs ve iş kulüplerimiz de etkin roller üstleniyor. 68 ilde 76 noktaya ulaşmış durumdayız. Türkiye genelinde hizmet vermediğimiz hiçbir nokta kalmasın istiyoruz. İstihdam Kalkanı Paketi ile salgın sürecinde işçi, işveren ve işin yanında olduk. Bu yılın, işsizliğin azaldığı, vatandaşlarımızı istihdamla buluşturduğumuz bir sene olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl müdürlerinden firmaları ziyaret edip, teşvikleri anlatmayı sürdürmeleri talimatını veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Milletimize hizmet noktasında hepimiz gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte İŞKUR'umuzu daha da ileri bir noktaya taşıyacağız. Sizler bizim 81 ilimizdeki temsilcilerimiz, ekonomik hayatın en önemli paydaşlarından birisiniz. İŞKUR'umuzun doğum günü kutlu olsun, nice yaşlara. İŞKUR'umuza hep birlikte sahip çıkalım ve asırlık yıllarını da görelim."

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, Genel Müdür Yardımcıları Nadide Yiğiteli, Samet Güneş ve Selçuk Koç da katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, İŞKUR, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR'un 75. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika


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