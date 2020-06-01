Bakan Selçuk: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran arasında yapılacak - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını söyledi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

'1-5 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK'

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugünden itibaren ödemeye başlayacağız. Ödemeler, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre; T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."