Bakan Selçuk: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatıracağız - Son Dakika

Bakan Selçuk: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ocak'ta hesaplara yatıracağız

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" dedi.



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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak

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