Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "İstanbul bize ecdadımızın en nadide hediyesi"
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Bakan Selçuk: "İstanbul bize ecdadımızın en nadide hediyesi"

7 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul bize ecdadımızın en nadide hediyesi" dedi.

Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstanbul bize ecdadımızın en nadide hediyesi" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, resmi sosyal medya hesabından İstanbul'un Fethi için bir kutlama mesajı yayımladı. Selçuk, "İstanbul bize ecdadımızın en nadide hediyesi. Müjdelenmiş bir şehri fethederek, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan ve tarihimize yön veren büyük komutan Fatih Sultan Mehmet'in ve kahraman askerlerinin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:36 Kaynak: İHA
Selçuk, Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul, Politika
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