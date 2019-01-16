Bakan Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İş Birliği...
1 saat önce
Bakan Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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