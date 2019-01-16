Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İş Birliği...

Bakan Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında İş Birliği...

1 saat önce

Bakan Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldıİSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

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