Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar Sağlayacağı Her İlave İstihdam İçin 3 Ay...

Bakan Selçuk: "İşverenlerimizin Nisan Ayı Sonuna Kadar Sağlayacağı Her İlave İstihdam İçin 3 Ay...

1 saat önce

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "2019 İstihdam Seferberliği" tanıtım toplantısına katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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