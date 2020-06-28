Bakan Selçuk: "İzleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "İzleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu...

Bakan Selçuk: "İzleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu yayınlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Yaz okulu;

Bakan Selçuk: "İzleyicilerimizden gelen, EBA TV yayınlarının devam etmesi isteği üzerine yaz okulu yayınlarımızla yine sizlerle birlikte olacağız"

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, izleyicilerden gelen TRT EBA TV'nin yayınlarına devam etmesi isteği üzerine EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla süreceğini bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık üç aydır evlerde olduklarını ve yeni yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladıklarını belirterek, "Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan dönemin zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olduğunu ancak bir öğretmen olarak geçirdikleri sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu da kaydeden Bakan Selçuk, "Örneğin bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık" diye konuştu.

İzleyicilerden gelen EBA TV yayınlarının devam etmesi isteğini değerlendirdiklerini ve EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini açıklayan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor. Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız 'Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız 'Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm. Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın."

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:06 Kaynak: İHA

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