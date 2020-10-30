Bakan Selçuk: İzmir'de okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor - Son Dakika

Bakan Selçuk: İzmir'de okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
30.10.2020 17:52
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki depreme ilişkin, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'deki depreme ilişkin, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor" dedi.
Bakan Selçuk, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "İzmir merkezli deprem sonrası yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için" dedi.
ANKARA, -
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