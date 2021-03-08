ANKARA Bakan Selçuk, '10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı - Son Dakika

ANKARA Bakan Selçuk, '10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı
08.03.2021 13:50
Bakan Selçuk, '10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenen '10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı.
Bakan Selçuk, '10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş tarafından düzenlenen '10'uncu Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'na katıldı.
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