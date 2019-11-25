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Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek."
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