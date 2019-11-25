Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı...

6 saat önce

Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "(Kadına şiddet) Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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