Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "(Kadına Şiddet) Gelişmenin Önündeki En Önemli Engellerden Biri Olarak Görmekteyiz"

Bakan Selçuk: "(Kadına Şiddet) Gelişmenin Önündeki En Önemli Engellerden Biri Olarak Görmekteyiz"

1 saat önce

- Reşat Moralı Toplantı Salonu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Kadının Güçlenmesi...

- Reşat Moralı Toplantı Salonu
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı ile Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol'ün imza törenine katıldı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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