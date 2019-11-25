Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz.
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. - Son Dakika

Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz.

6 saat önce

Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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