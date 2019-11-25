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Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz.
6 saat önce
Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: "(Kadına şiddetle mücadele) Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz."
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