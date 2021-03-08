Bakan Selçuk: "Kadına yönelik şiddet hakkında sıfır tolerans ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlarla akşam yemeğine katılarak konuşma yaptı.

Kadınların temel hak ve özgürlükleri için verilen mücadelede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleri ve eşi Emine Erdoğan'ın hassasiyetlerinin bugün Türkiye'yi çok farklı bir noktaya ulaştırdığına işaret eden Selçuk, 18 yılda sosyal politikalar alanında birçok sessiz devrimin gerçekleştiğini kaydetti.

"Farkındalığı oluşturmak için uğraşacağız"

Bugün kadınların sosyo-ekonomik hayatta her alanda daha fazla varlığının görüldüğünü dile getiren Selçuk, "Artık öğretmenlerimizin yüzde 60'ı, kamu personellerimizin yüzde 40'ı, mimarlarımızın, avukatlarımızın yarıdan fazlası kadın. Karar alma mekanizmalarında daha fazla temsilimiz var. Meclisteki oranımız yüzde 4'lerden yüzde 17'lere ulaşmış durumda." diye konuştu.

Kadınlar için yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Selçuk, kadınlar için daha nice güzel hizmetlerde bulunacaklarını söyledi. Selçuk, şunları kaydetti:

"Tabi ki bu hizmetleri engelleyen en önemli unsurlardan bir tanesi kadına yönelik şiddet. Kadına yönelik şiddet hakkında dün olduğu gibi bugün de yarın da 'amasız, fakatsız, lakinsiz' sıfır tolerans ilkemizle mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün Samsun'da, bugün Ankara'da katledilen bütün kadınlarımız içimizde derin bir sızı. Ülkemizde tek bir kadın cinayeti olmaya kadar biz bu çabamıza devam edeceğiz. Bu farkındalığı, bilinci oluşturmak için uğraşacağız. Geldiğimiz noktada artık ülkemizde 2019 yılı itibariyle her ilimizde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz var. Kadın Konukevi sayılarımızı artırdık. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle ilgili bütün bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde çabalıyoruz. İstiyoruz ki bir tek canımızı kurban vermeyelim."