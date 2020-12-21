Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'de katıldığı Ege Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması'nda kadınların güçlenmesinin Türkiye'nin güçlenmesi anlamına geldiğini ifade etti. 441 kooperatifte 9 binden fazla kadının hizmet verdiğini aktaran Bakan Selçuk, kooperatiflerin işsizliğin önlenmesi konusunda çok önemli olduğunu vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın kooperatifçiliği alanında işbirliğini geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 3'üncü 180 Günlük Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı'nda da yer alan "Ege Bölgesi Kadın Kooperatifleri Buluşması"na katıldı. İzmir'de bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kadın milletvekilleri, kadın kooperatif temsilcileri, kamu kurum ve ticari kurum temsilcileri, kadın muhtarlar katıldı. Denizli, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak ve Afyonkarahisar illeri ise il valileri başkanlığında toplantıya online olarak katılım gösterdi.

DEPREM SONRASI İZMİR'E 48 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, İzmir depremi sonrasında yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğinin sergilendiğini söyleyerek, "Bu süreçte İzmir'de yürüttüğümüz çalışmalarda şu ana kadar 30 binden fazla vatandaşımıza psiko sosyal destek sağlamış olduk. İlk etapta 28 milyon lira destek verildi, son 2 ay boyunca toplam 48 milyon liralık bir destek İzmir'e ulaştı. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet, felaketten korusun. Benzer acıları bir daha yaşatmasın" dedi.

EGE BÖLGESİ'NE 230 MİLYAR LİRAYI AŞAN DESTEK

Bakan Selçuk, kooperatifçiliğin işsizliğin önlenmesi, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve istihdam politikalarında güçlü bir enstrüman olarak da değerlendirildiğini vurgulayarak, kadınların desteğini ve emeğini önemsediklerini söyledi. Bakan Selçuk, 18 yılda sadece Ege Bölgesi'nde yaptıkları yatırım miktarının 230 milyar lirayı aştığını belirterek, "İş gücü ve istihdamımızı artırmaya yönelik projeleri önemsiyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılmasında çok önem verdiğimiz bir konu. Ege Bölgesi'nde yaptığımız yardımların tutarı 20 milyar lirayı aştı. Salgında etkilenen tüm kesimlere yardımcı olmak için sosyal kalkınma desteği başlattık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza ve ihtiyaç duyan tüm kesimlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde bu sayedeki destek 45 milyar liraya yaklaştı" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZ TOPLUMUN AKCİĞERİ"

Kadınların nüfusun yarısını oluşturduğunu belirten Bakan Selçuk, güçlü kadının güçlü aile ve güçlü Türkiye anlamına geldiğini söyledi. Selçuk, hükümet olarak kadınlar için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kooperatifçiliğin kadınların çalışma hayatında yer alması adına önemli olduğunu ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadele için de önemli hamleler yaptıklarını belirten Selçuk, "Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde biz geçen yıl 'Mercan Seferberliği' başlattık. Çünkü mercanlar okyanusların akciğeridir, kadınlarımız da toplumun akciğeri diye düşünüyoruz. Kadınlarımızın kendi hikayelerini oluşturabilmeleri için fırsat sunuyoruz. Kadınlarımızın kendi hikayelerini yazmaları çok önemli. Bu hikayeler gelecek nesillere rol model olacak" diye konuştu.

İŞKUR PROGRAMLARINDAN 2 MİLYONU AŞKIN KADIN FAYDALANDI

Kadınlara yönelik verilen desteklerden de bahseden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde bakım, kreş desteği, teşviklerimiz ile kadınlarımız hem çalışma hem aile hayatında olsunlar istiyoruz. Kadınlarımızı istihdama teşvik edebilmek için sunduğumuz prim desteğini kadınlar için 18 ay uyguluyoruz. Hem İŞKUR hem de SGK'da kadınlarımızın çalışma hayatına katılımı için bir çok teşvik ve uygulamamız var. 2002'den itibaren baktığımız zaman İŞKUR tarafından düzenlenen kurs ve programlarımıza 2 milyonu aşkın kadınımız yararlanmış durumda. Girişimcilik, mesleki eğitim kurslarımız var, kadınlarımızın bu tür programlardan çok daha fazla faydalanmasını istiyoruz. Kadınlarımıza mesleki ve sosyal desteklerimiz sürüyor. Netice olarak aldığımız teşvikler ve uygulamalar kadınlarımızda arttı. İnşallah 2023'te bu oranlarımızı artırmak istiyoruz. Daha müreffeh bir ülke için sürdürülebilir ekonominin çok iyi olması gerektiğini düşünüyoruz."

441 KOOPERATİFTE 9 BİNDEN FAZLA KADIN ÜYE

Selçuk, kooperatifçiliğin işsizliğin önlenmesi konusunda ve kadınların iş hayatında yer alması için çok önemli olduğunu belirterek, "Kooperatifler kişisel gelişimi ve beceriyi artırıyor, üretim ve pazarlamanın yaygınlaşmasına fırsat oluyor. Kadınlar bu tip organizasyonların içinde oldukça girişimcilik potansiyelleri de artıyor. Türkiye'deki teknolojik girişimcilerin yüzde 16'sı kadın. Aslında birçok alanda kadınlarımıza fırsat sunulursa başarılı olma ihtimaline sahip olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız protokol çerçevesinde her ilde kadın kooperatifçiliği çalışma grupları oluşturduk. Ondan sonra da istihdam ve mesleki eğitim gruplarında da kooperatiflerimizin temsil edilmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar 27 bine yakın kişiye ulaştık. İnşallah yeni kooperatiflerimizle birlikte sayıları daha da artacaktır. Netice olarak 441 kooperatifte toplam 9 binden fazla kadın üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor" dedi.

"EGELİ KADINLAR YÜZ AKIMIZ"

Bakan Selçuk, Ege Bölgesi'ndeki illerde kurulan kadın kooperatiflerinin verimine dikkat çekti. Ege'de 3 bin 552 üyeye sahip 74 aktif kooperatifin olduğunu söyleyen Selçuk, "Bu sayıyı elbette artıracağız. Üretimlerini artırıp pazarlarını kolaylaştırmak önemli. Onlara yeni sayfalar açmak önem taşıyor. Egeli kadınların girişimciliğine ve başarısına inanıyorum. Egeli kadınların bizim yüz akımız olacağına inanıyorum. 2021 yılının kadın girişimciler açısından önemli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya online olarak katılan il kadın kooperatif başkanları, kadın milletvekilleri ve il valileri de video konferans aracılığıyla görüşlerini ve taleplerini Bakan Selçuk'a bildirdi. Ardından İzmir Bergama Halıcılık ve El Sanatları Geliştirme İşletme Kooperatifi Başkanı Kadriye Yakar, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger birer konuşma yaptı. Korona virüs testi pozitif çıkan İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise toplantıya online olarak katılarak konuşma yaptı. Toplantının ardından Bakan Selçuk, kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek çeşitli ürünler satın aldı.

(İHA)