Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde aralarında milletvekili ve bürokratların da bulunduğu kadınlarla Anıtkabir'ı ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindeki kadınlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Bakan Selçuk'un, Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından beraberindeki heyet ile Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Bakan Selçuk, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: