Bakan Selçuk: "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu"
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamları ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamları ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu.
Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu."
Selçuk: "Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"
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