Bakan Selçuk: "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamları ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu."

Selçuk: "Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"