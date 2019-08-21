Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu"
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Bakan Selçuk: "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamış oldu"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamları ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamları ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Selçuk: "Gelinen noktada müzakereler uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugünden itibaren resmen başlamış oldu."

Selçuk: "Memur ve memur emeklilerinin 4. dönem ve daha önceki toplu sözleşmelerde edindikleri kazanımlar aynen korunacak, hak kaybı yaşanmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:37 Kaynak: AA
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