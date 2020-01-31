Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave...

6 saat önce

Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave tediye ödeyeceğiz.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave tediye ödeyeceğiz." - ANKARA

Ziya Selçuk, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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