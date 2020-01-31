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Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave tediye ödeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave tediye ödeyeceğiz." - ANKARA
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