Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Kamu işçilerimize bugün, yer altında çalışan maden işçilerimize 23 Aralık'ta ilave...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazete yayımlanan 'kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazete yayımlanan 'kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihleri'ne ilişkin açıklama yaptı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2020 tarihinde yani bugün ödenecek. İkinci taksit ise 22 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatırılacak" dedi.


Yer altı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020 tarihinde ödeneceğini belirten Selçuk, "Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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