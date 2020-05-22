Bakan Selçuk: Kamu işçilerimizin ilave tediyelerini yatırıyoruz - Son Dakika

Bakan Selçuk, ödemelerin bayram öncesinde yapıldığına dikkat çekerek, tüm işçilerin Ramazan Bayramı 'nı tebrik etti.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesi bugün hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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