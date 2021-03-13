Bakan Selçuk: "Kamu personel alımlarını tek bir sistemde birleştirerek bürokrasiyi azaltacağız" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Kamu personel alımlarını tek bir sistemde birleştirerek bürokrasiyi azaltacağız"

13.03.2021 00:58
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. Selçuk, "Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz" dedi.

EKİP projesi ile birlikte kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını bildiren Bakan Selçuk, nitelikli personel istihdamını da böylece kolaylaştıracaklarını kaydetti. Bakan Selçuk, projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını da belirterek, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını söyledi. Halihazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkat çeken Bakan Selçuk şunları söyledi:

"EKİP 2021 yılı yatırım programına alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız."

EKİP'i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceklerinin bilgisini veren Bakan Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrimiçi işleme 7/24 ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

Personel alımı daha düşük maliyetli ve hızlı olacak

Daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı sürecinin de başlayacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak" dedi.

Kamu personel alımlarında teknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde istifade ettiklerini aktaran Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Personel alımlarını daha disiplinli, anlaşılır ve daha erişilebilir hale getireceğiz. Bu projemiz, vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdan hareketle tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza da katkı sağlamasını öngörüyoruz." - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Selçuk, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: 'Kamu personel alımlarını tek bir sistemde birleştirerek bürokrasiyi azaltacağız' - Son Dakika Ekonomi


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