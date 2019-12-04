Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak"
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: 'Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak"

6 saat önce

Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak"

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak" - ANKARA

Ziya Selçuk, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
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