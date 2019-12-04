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Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak"
6 saat önce
Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak"
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:38 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk: "Kamu Personeli Danışma Kurulu 19 Aralık 2019 perşembe günü toplanacak" - ANKARA
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