Bakan Selçuk:  Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi - Son Dakika

Bakan Selçuk:  Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremle sarsılan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk:  Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremle sarsılan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünde meydana gelen depremin hemen ardından bakanlığın harekete geçtiğini ifade etti. Psikososyal destek ekiplerinin ilk günden bu yana sahada görev yaptığını belirten Bakan Selçuk, "Bu ekiplerden 4'ü depremde hasarın yoğun hissedildiği alana, 2 ekip de yaralı ve yaralı yakınları ile görüşmek amacıyla hastaneye yönlendirildi. 1 ekibimiz de vefat eden vatandaşımızın ailesine destek olabilmek için ailenin yanında. Aynı zamanda AFAD'da kurulan kriz merkezine de personel yönlendirmesi yapıldı. Tüm süreci titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Karlıova, Bingöl, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk:  Karlıova'da 7 psikososyal destek ekibi görevlendirildi - Son Dakika

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