Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika

Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

30.11.2020 11:01
Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak, System.String[]

Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacakAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.

ANKARA, -


Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak

Ziya Selçuk, İşsizlik, Aralık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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