Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
30.11.2020 11:01
Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacakAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk: Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka hesaplarına yatıralacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.
ANKARA, -
Son Dakika Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler İddialar ortalığı karıştırdı! CHP "Sarıgül'ün partisinden uzak durun" talimatı verdi mi? Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler