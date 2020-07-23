BAKAN SELÇUK KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ - Son Dakika

BAKAN SELÇUK KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya geldi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili olarak, "Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız" dedi.

"KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Kadına karşı şiddete mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen "Kadına Karşı Şiddete Dur De" kampanyasının toplantısına katıldı. Futbol kulüplerinin kadın yöneticileri ile bir araya gelen Selçuk, geçtiğimiz günlerde vahşice öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesine baş sağlığı diledi. Selçuk, bakanlık olarak sürece müdahil olacaklarını belirterek, "Geçtiğimiz gün, Pınar Gültekin'i gencecik bir kızımızı kaybettik. Kim bilir onun geleceğe dair birçok hayali, birçok umudu vardır. Kederli ailesine bir kez daha baş sağlığı diliyorum. Diğer kadın cinayetlerin de olduğu gibi bu cinayeti de lanetliyoruz. Yiten can bizim canımız, bizim fidanımız. Dolayısıyla bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezaya çarptırılması için de sürecin takipçisi olacağız. 6284 sayılı kanun kapsamında bakanlık olarak kamu davalarına müdahil olup hukuki süreci de takip ediyoruz. Emine Bulut davasına müdahil olduk. Yine geçtiğimiz gün canımızı yakan Pınar Gültekin davasını da yakından takip edeceğiz" dedi.

"KADIN CİNAYETLERİNİN YÜZDE 34 AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ifade eden bakan Selçuk, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda son 18 yılda kadın cinayetleri ve kadına şiddet konusunda belirli bir azalmayı görüyoruz. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla kadın cinayetlerinin yüzde 34 azaldığını görüyoruz. Bu yılın haziran ayıyla geçen yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde kadın cinayetlerinde yüzde 18 oranında bir azalma var. Bizim için her can kıymetli her can biricik. O yüzden azalmalar olsa dahi bir tek canımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.

"DÜNYADA HER YIL 1,4 MİLYON İNSAN ŞİDDET SEBEBİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Bakan Selçuk dünyadaki şiddet verilerini paylaşarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına karşı şiddet istisnasız tüm coğrafyalarda sergileniyor. Şiddet gelişmiş, gelişmemiş ülkeler ya da herhangi bir coğrafya ayrımı yapmıyor. Dünyaya baktığımızda her yıl 1,4 milyon insan şiddet sebebiyle hayatını kaybediyor. Verilere baktığımız zaman 3 kadından 1'i yaşamının herhangi bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu büyük bir rakam. Türkiye için de benzer rakamları konuşuyoruz. Her 10 şiddet mağdurundan 1 tanesi kolluk kuvvetlerine başvuruyor. Bu demek oluyor ki, 9 şiddet mağduru hiçbir kolluk kuvvetine başvurmuyor. Şiddetle mücadelede 4 önemli aşama var. Koruyucu önlemler, önleyici tedbirler, kovuşturma safhası ve politika geliştirmek. Her safhanın ayrı önemi var. Uluslararası verilere baktığımızda Türkiye'nin durumu daha iyi olsa da bir tek can çok önemli. Baktığımız zaman ABD'de 1 milyonda 21 kişi vefat ediyor. Bu oran Hindistan'da 19, Arjantin'de 13, Türkiye'de ise 5-6 arasında. Bizim tek amacımız bu rakamı en düşük seviyeye indirebilmek. Tamamıyla yok edebilme. Kadın erkek ayırımı yapmadan bu mağduriyeti gidermek istiyoruz. Mağdur, mağdurdur."

"VERİYE DAYALI RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadele için çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Selçuk, bu yıl risk analiz modülünün pilot analizlerin başlayacağını dile getirdi. Selçuk, "Geçtiğimiz 25 Kasım'da Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla bir araya gelerek ilk defa 75 maddelik çok kapsamlı bir koordinasyon planı hazırladık. 2020-2021 yıllarını kapsayan koordinasyon planımızı geçtiğimiz yıl Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da imzaladık. Bunu devreye soktuğumuzda mevzuattaki bazı eksiklikleri veya uygulama hatalarını da çözmüş olacağız. Biliyoruz ki, mevzuatlar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, uygulamadan kaynaklı bazı hatalar olabiliyor. Diğer bir konu ise risk analiz modülünü geliştirdik. Bu modül şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için kullandığımız bir sistem olacak. Böylelikle de veriye dayalı risk değerlendirme ölçeği de geliştirmiş olacağız. Yakın zamanda bu modülün de pilot analizlerine başlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, İstanbul Milletvekili Belma Satır, Galtasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi Zorer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Sekreteri Çağrı İlk katıldı. Toplantının ardından aile fotoğrafı çekildi.

BAKAN SELÇUK KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ziya Selçuk, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 06:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN SELÇUK KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ - Son Dakika

Son Dakika

Şerefelerle aydınlatılan Ayasofya Camii, Üsküdar'dan böyle görüntülendi Bakan Koca'dan Ayasofya'da kılınacak namaz için uyarı: Tedbirli cumaları örnek alalım Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan ile yan yana saf tutacak Son Dakika: Dışişleri'nden Fransa lideri Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına tepki: Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin haddi değil İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var Trump'ın "veto" tehdidinde bulnduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi Juventus, deplasmanda Udinese'ye 2-1 yenildi ABD Büyükelçisi, darbeci Hafter'in siyasi müttefiği Akile Salih ile petrol üretimini görüştü Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim Ekrem İmamoğlu, VIP krizinde "Hakaret ettiğini duydum" diyen Fatih Portakal'la ilgili ilk kez konuştu Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Gökhan Gönül ile bir araya geldi Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı         
18:02
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor         
17:54
Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu Akıntıya kapılan köpeği kurtarmak için kanala atlayan genç kayboldu         
17:43
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı         
17:03
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı         
16:37
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı         
16:31
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi         
16:30
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili         
15:41
Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi Zırhlı araç kazasında kaybolan altınların gizemi çözülemedi         
15:37
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı         
10:04
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü Pınar'ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü         
08:48
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı         
08:15
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum         
07:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2020 00:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAKAN SELÇUK KATİLİN EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMASI İÇİN DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei