Son dakika haberleri! BAKAN SELÇUK: KATİLİN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN DAVA SÜRECİNİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Maltepe'de feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından feci şekilde öldürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." dedi.