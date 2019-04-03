Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Kırıkkale'de

Bakan Selçuk Kırıkkale'de

23 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

Bakan Selçuk Kırıkkale'de, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi.

Selçuk, ilk olarak Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, bir süre Sezer'le görüştü.

Valilikte düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katılan Bakan Selçuk, daha sonra Kırıkkale Belediyesini ziyaret etti.

Selçuk, yeniden belediye başkanı seçilen Mehmet Saygılı'ya hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından Ahmet Sümer İlkokulu'na geçen Bakan Selçuk, burada tasarım beceri atölyesindeki öğrencilerle sohbet etti, bir sınıfta öğrencilerin piyesini izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:01 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Aday Olmamasına Rağmen Tekrar Muhtar Seçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:24:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Kırıkkale'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]