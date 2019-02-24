Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Kırşehir'de

Bakan Selçuk, Kırşehir'de

30 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Kırşehir'de, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Valilik binası önünde Vali Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valili Şeref Defterini imzalayan Selçuk, kentin eğitim öğretim hayatı ile ilgili istişareler yapmak üzere Kırşehir'e geldiğini belirtti.

Kentin eğitim hayatının daha çok ilerlemesi ve eğitim kaynaklarının güçlenmesi için yapılacak çalışmaları değerlendireceğini vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin eğitim öğretim hayatı ile ilgili bazı istişareler için geldiğimiz Kırşehir'de buraları ziyaret etmek gerçekten mutluluk verici. Bugün Kırşehir'de ilgili yetkili bütün arkadaşlarımızla kamu sektörüyle, özel sektörle, üçüncü sektörlerle bir çok toplantı ve görüş alışverişinde bulunacağız. Kırşehir'in eğitim hayatının çok daha ilerlemesi ve burada eğitim kaynağının güçlenmesi için gereken her türlü tedbiri birlikte değerlendirip, alacağız. Çeşitli ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretin çok verimli ve yararlı geçmesi için elimizden geleni yapacağız."

Vali Akın da Türkiye'nin eğitimde marka kentlerinden birinin de Kırşehir olduğunu söyledi.

Kentin eğitimde geldiği seviyenin övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Akın, "Kırşehir, her zaman eğitimde geldiği seviye ile şehrimizin övünç kaynağı olmakta. Eğitimin bu kadar önemli olduğu bir ilde saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımızı ağırlamaktan son derece mutluyuz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:33 Kaynak: AA

Selçuk, Ziya Selçuk, Kırşehir, Politika
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