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Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "19 bin firmamız başvurmuş durumda.
6 saat önce
Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "19 bin firmamız başvurmuş durumda.
Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili, "19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. İmalat sektörümüz yüzde 50 oranında. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, yüzde 63'ü o iki sektörden geliyor. Başvuran firmaların yüzde 67'si çalışan sayısı 10 sigortalıdan daha az çalışanı olanlar. 20 çalışandan azları eklediğimiz zaman bu rakam yüzde 80'lere çıkmış durumda." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:51 Kaynak: İHA
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