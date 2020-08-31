Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 00:33 - Kaynak: İHA
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