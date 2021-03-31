Bakan Selçuk: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

Bakan Selçuk: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak
31.03.2021 12:03
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Nisan'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız. Ödemeler banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacak" dedi.
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