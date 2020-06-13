Bakan Selçuk; "Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek,...
Bakan Selçuk; "Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.
Bakan Selçuk; "Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:48 Kaynak: İHA
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