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Bakan Selçuk, kız çocuklarına seslendi

45 dakika önce

Bakan Selçuk, kız çocuklarına seslendi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kendi sesinden bir mesaj yayınlayarak kız çocuklarına seslendi.

Bakan Selçuk, kız çocuklarına seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla kendi sesinden bir mesaj yayınlayarak kız çocuklarına seslendi.

Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınmış bir kararla kutlanmaya başlandı. Kız çocuklarının, cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusuna farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlayan Dünya Kız Çocukları Günü'nde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da kendi sesiyle kız çocuklarına seslendi. Selçuk, "Kız çocuklarına söylediklerim ve söyleyeceklerim vardı. Bugün buna vesile olsun. Her birinin önünde eğilip tek tek, gözlerinin içine bakarak anlatmak isterdim. Söyleyeceklerimi kendi sesimle duyurmak istedim. Onlar sesimi buradan duymazsa, siz bilin, onlara anlatın ki çok yaşasınlar, güzel yaşasınlar" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemin kız çocuklarına. Gördüğün tüm güzellikler insan içindir. Bilim, sanat, edebiyat, fikirler, buluşlar, yenilikler hepsi bizim için. Her birine sıkıca tutun ve bağını asla kopartma. Hayal et ve üret, hepimiz için elinden gelenin en iyisini yap. Narin kelebekler gibi uçmak istediğin zamanlar olacak, ama her zaman ayaklarını yere sağlam bas. Başkasının sözüyle, bakışıyla, görüşüyle eksilmeyeceğini bil; tamamlanmak için de iltifata ihtiyacın olmadığını unutma. Aynada ne görürsen o, içindekinin yansımasıdır. Aklınla, kalbinle ve duruşunla güzelsen yaşam boyu çok güzelsin ve bunu asla kaybetmeyeceksin. Dünyaya geldiğin gün sana bahşedilenlerle ve bunun üzerine koyduğun bütün güzelliklerle çok değerlisin. Biz ancak; sen iyiysen iyiyiz."

Bakan Selçuk, kız çocuklarına seslendi

Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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