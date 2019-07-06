Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Kızılcahamam'da
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Selçuk Kızılcahamam'da

56 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı'na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

Bakan Selçuk Kızılcahamam'da, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı'na katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

İl Müdürleri ve Birim Amirleri Toplantısı, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenirken Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u otel önünde Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Güray Altunay karşıladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile birlikte toplantı salonuna geçerek açılış konuşmasını yaptı. Toplantı çıkışında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam ile ilgili istişarelerde bulundu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
Zehra Zümrüt Selçuk, Süleyman Acar, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveçli eski bakan mültecilere cinsel istismardan 5 yıl hapis cezası aldı Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 19:00:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk Kızılcahamam'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]