Bakan Selçuk, Konya'da eğitim alanındaki iş birliğine teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk, Konya'da eğitim alanındaki iş birliğine teşekkür etti - Son Dakika

Bakan Selçuk, Konya'da eğitim alanındaki iş birliğine teşekkür etti

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin bütün eğitim sistemiyle ve okullarla doğrudan irtibatlı olmasının ve her türlü ihtiyaca destek vermesinin kendilerine büyük...

Bakan Selçuk, Konya'da eğitim alanındaki iş birliğine teşekkür etti, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin bütün eğitim sistemiyle ve okullarla doğrudan irtibatlı olmasının ve her türlü ihtiyaca destek vermesinin kendilerine büyük yardımı olduğunu söyledi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Bakan Selçuk, Konya'da olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin bütün eğitim sistemiyle ve okullarla doğrudan irtibatlı olmasının ve her türlü ihtiyacın desteklenmesi konusunun kendilerine büyük yardımı olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bundan dolayı da eğitimi sadece sınıflarda yapılan bir iş olarak değil, bir ekosistem olarak bütün ülkenin, bütün şehrin hep birlikte omuzlaması gereken bir müessese olarak değerlendirmekte yarar var. O bağlamda bunu ortaklaşa işimiz olarak, bütün Türkiye'de her yurttaşımızın şahsi katkılarıyla yükselecek bir bayrak olarak görüyoruz. Bu manada verilen bütün desteğe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Selçuk, ziyarette Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı.


"Her şey çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için"


Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya'nın eğitimde de bir farklılık oluşturmak için çalıştığını belirterek, "Valimizin riyasetinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediyelerin ciddi koordinasyonu içinde hem fiziki mekanların iyileştirilmesi, hem yeni okulların kazandırılması, hem de yeni projelerin geliştirilmesi konusunda, sizin de talimatınızla 2023 vizyonuna şehrimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle sizin bakanlığınız döneminde Milli Eğitim'in yeni oluşturduğu ruh, geleceğimizin inşasında çok önemli. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi geleceğe hazırlamak için gayret sarf ediyoruz. Her şey çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için" dedi. - KONYA

Uğur İbrahim Altay, Ziya Selçuk, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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