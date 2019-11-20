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Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı.
Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Bakan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı. - KONYA
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