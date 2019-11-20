Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı
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Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı

6 saat önce

Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldıKONYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı

KONYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı.

Çeşitli programlar için Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Bakan Selçuk, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Selçuk, Konya'da il değerlendirme toplantısına katıldı

Ziya Selçuk, Konya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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