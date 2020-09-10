Bakan Selçuk: KPDK ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacak - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun (KPDK) tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın ev sahipliğinde 15 Eylül'de gerçekleşecek toplantının gündeminin 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi' olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Selçuk toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.Açıklamada, KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacağı belirtildi.