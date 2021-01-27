Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı - Son Dakika

Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı

27.01.2021 11:22
Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti. Bakan Selçuk, "Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık tarihleri arasında tercih yapabilecek" dedi.

Kamu kurumları, yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak.

(Hülya Keklik/İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Kamu, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı - Son Dakika


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