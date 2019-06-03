Bakan Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı
58 dakika önce
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:05 Kaynak: AA
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece
'de sokak iftarına katıldı.
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
Meteoroloji 5 ili uyardı! Bayramın ilk günü yağmur bekleniyor