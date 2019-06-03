Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı
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Bakan Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı

58 dakika önce

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı.

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı.
Bakan Selçuk, Küçükçekmece'de sokak iftarına katıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Küçükçekmece, Güncel
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