Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a Gitti

Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a Gitti

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti.

Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a Gitti, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra  Uşak'a gitti.

Cuma günü Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geceyi Yoncalı Mahallesi'ndeki termal otelde geçirdi. Bakan Selçuk, bu sabah Afyonkarahisar yolu üzerindeki Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Uşak'a gitti. - Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Uşak, Kütahya, Ziya Selçuk, Güncel
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