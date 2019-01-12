Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a Gitti
1 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Kütahya
'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak
'a gitti.
Cuma günü Kütahya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk, geceyi Yoncalı
Mahallesi'ndeki termal otelde geçirdi. Bakan Selçuk
, bu sabah Afyonkarahisar
yolu üzerindeki Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Uşak'a gitti. - Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:44 Kaynak: DHA
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