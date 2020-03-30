Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız - Son Dakika
Bakan Selçuk: LGS başvurularını otomatik olarak yapacağız
6 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7 Haziran 2020 Liselere Giriş Sistemi'nin (LGS) başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7 Haziran 2020 Liselere Giriş Sistemi'nin (LGS) başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından LGS kapsamında uygulanacak merkezi sınav başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:44 Kaynak: DHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti